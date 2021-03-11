SON DAKİKA! Koronavirüste kritik tarih 15 Mart! Kısıtlamalar geri mi geliyor? Nisan ayında 3. pik riski

Türkiye 1 Mart'taki Kabine Toplantısı'nın ardından kademe kademe normalleşmeye başladı. Ancak geçtiğimiz günlerde açıklanan haftalık vaka oranları ve Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüs vaka yoğunluğu haritasındaki renk değişimleri tedirgin etti. Uzmanlar 15 Mart'taki vaka sayılarının haritayı yeniden şekillendireceğine dikkat çekti ve "Artış olursa yeniden çok ciddi kısıtlamalar gelebilir" uyarısını yaptı. Öte yandan vaka artışındaki hıca dikkat çekilerek Nisan ayında 3. Pik yaşanabileceğini bildirdiler.

Geçen haftaki vaka haritasında kırmızı olmayan illerde de yoğun vaka artışı yaşanınca kısıtlamaların geri dönebileceği endişesi gündeme geldi. Uzmanlar 15 Mart'taki vaka sayılarının haritayı yeniden şekillendireceğine dikkat çekti Artış olursa yeniden çok ciddi kısıtlamalar gelebilir uyarıları yapıldı. Detayları A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu aktardı.