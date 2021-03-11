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SON DAKİKA! Koronavirüste kritik tarih 15 Mart! Kısıtlamalar geri mi geliyor? Nisan ayında 3. pik riski

Türkiye 1 Mart'taki Kabine Toplantısı'nın ardından kademe kademe normalleşmeye başladı. Ancak geçtiğimiz günlerde açıklanan haftalık vaka oranları ve Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüs vaka yoğunluğu haritasındaki renk değişimleri tedirgin etti. Uzmanlar 15 Mart'taki vaka sayılarının haritayı yeniden şekillendireceğine dikkat çekti ve "Artış olursa yeniden çok ciddi kısıtlamalar gelebilir" uyarısını yaptı. Öte yandan vaka artışındaki hıca dikkat çekilerek Nisan ayında 3. Pik yaşanabileceğini bildirdiler.

11.03.2021 09:26 - Son Güncelleme: 11.03.2021 09:26
SON DAKİKA! Koronavirüste kritik tarih 15 Mart! Kısıtlamalar geri mi geliyor? Nisan ayında 3. pik...

1 Mart'ta açıklanan Türkiye'nin koronavirüs haritasında iller, 100 bin kişide görülen koronavirüs vaka oranlarına göre 4 renge ayrılmıştı.

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SON DAKİKA! Koronavirüste kritik tarih 15 Mart! Kısıtlamalar geri mi geliyor? Nisan ayında 3. pik...

Bu haritada 'çok yüksek riskli' iller kırmızıyla gösterilmiş; mavi, sarı ve turuncu illerde yeni kontrollü normalleşmeye geçilmişti.

SON DAKİKA! Koronavirüste kritik tarih 15 Mart! Kısıtlamalar geri mi geliyor? Nisan ayında 3. pik...

Ancak geçen haftaki vaka haritasında kırmızı olmayan illerde de yoğun vaka artışı yaşanınca kısıtlamaların geri dönebileceği endişesi gündeme geldi.

SON DAKİKA! Koronavirüste kritik tarih 15 Mart! Kısıtlamalar geri mi geliyor? Nisan ayında 3. pik...

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Ümit Savaşçı, son dönemde artan vaka sayılarını değerlendirdi.

SON DAKİKA! Koronavirüste kritik tarih 15 Mart! Kısıtlamalar geri mi geliyor? Nisan ayında 3. pik...

NİSANDA 3'ÜNCÜ PİK RİSKİ
Türkiye'nin vaka artışlarında ve piklerde Avrupa'nın 2 ay gerisinden geldiğine dikkat çeken Savaşçı, şu uyarılarda bulundu: