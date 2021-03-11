SON DAKİKA: Salih Memişoğlu cinayetinde flaş gelişme: Şüpheli gözaltına alındı!

Son dakika haberi! İstanbul Çekmeköy'de, hayvanat bahçesinde, kamuoyunda bioenerji ve metafizik uzmanı olarak bilinen Salih Memişoğlu'nun da aralarında bulunduğu 2 kişiyi öldürdüğü ve 1 kişiyi yaraladığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Çekmeköy'de, hayvanat bahçesinde, kamuoyunda bioenerji ve metafizik uzmanı olarak bilinen Salih Memişoğlu'nun da aralarında bulunduğu 2 kişiyi öldürdüğü ve 1 kişiyi yaraladığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 30 Ağustos Caddesi'ndeki bir hayvanat bahçesinin içinde bulunan iş yerinde meydana gelen saldırıda, Salih Memişoğlu ve Ömer Faruk Zengin'in hayatını kaybetmesi, Osman Ö'nün yaralanmasına ilişkin çalışma başlattı.





EKİPLER MUSTAFA Ö.'YÜ YAKALADI

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ve takibini sürdüren ekipler, zanlı Mustafa Ö'yü yakaladı.

Şüpheli emniyete götürülürken, yürütülen çalışmalar kapsamında olayla ilgili gözaltı sayısının artabileceği bildirildi.

SALİH MEMİŞOĞLU KİMDİR?

Memişoğlu, 1967 yılında Trabzon'da dünyaya geldi ve aslen Of'ludur. Biyoenerji ve metafizik uzmanı olarak tanınıyor.

Metafizik unsurlara bağlı olarak ortaya çıkan, ruhsal bozukluklar, bayılma, bunalım, vb. belirtilerle ortaya çıkan rahatsızlıkların tedavisinde etkili olduğunu belirtiyor. Memişoğlu hastalarının problemlerinin nedenlerinin tespitini yapıyordu.

Biyoenerji ve metafizik alanda yurtiçi ve yurtdışında yapmış olduğu çalışmalarla ismini duyurmuştur. Metafizik unsurlarının da bilimin bir konusu olduğunu ve çözülemeyen pek çok rahatsızlığın altında, yanlış teşhis ve metafizik unsurların göz ardı edilmesi olduğunu savunuyordu.

Memişoğlu, Türkiye'de de bu alanda yapılacak bilimsel çalışmaların artmasını destekliyordu. Metafizik uzmanı Salih Memişoğlu, Çekmeköy'de uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.