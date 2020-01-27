Son dakika: Kobe Bryant nasıl öldü? Kazaya ilişkin ses kayıtları ortaya çıktı |Video Son Dakika Haber Videoları 27.01.2020 12:30

Dünya basketbolunun en sevilen isimlerinden olan Kobe Bryant, ABD'de geçirdiği helikopter kazasında kızıyla birlikte hayatını kaybetti. Kobe'nin ölümü spor kamuoyu başta olmak üzere tüm dünyayı yasa boğarken, kazanın nasıl olduğuna ilişkin gerçekler de ortaya çıkmaya başladı. Kobe Bryant'ı taşıyan helikoptere ait ses kayıtlarına ulaşıldı.

Kobe Bryant'ın helikopter kazası geçirip hayatını kaybetmesi tüm dünyayı yasa boğdu. Şok eden ölümle ilgili gerçekler de ortaya çıkmaya başladı. NBA efsanesi Kobe Bryant, helipkopter kazasının ardından 41 yaşında hayatını kaybetti. Helikopterde bulunan Kobe'nin 13 yaşındaki kızı Gianna Bryant da hayata gözlerini yumdu.

Kaza sırasında Kobe Bryant ve kızı Gigi ile birlikte bulunan kişilerin kimlikleri de belli oldu. Orange Coast College beyzbol takımının koçu John Altobelli, kızı Alyssa Altobelli, eşi Keri Altobelli, helikopterde yer alıyordu. Orange County basketbol takımının asistan koçu Christiana Mauser de helipkopterin içindeydi. Christiana Mauser'in eşi Matt Mauser, sosyal medya üzerinden haberi doğrularken ''Harika bir eş ve anne kaybettik. Lütfen özel hayatımıza saygı gösterin'' dedi. Los Angeles polis departmanının açıklamasına göre helikopterde toplam 9 kişi bulunuyordu. Gelen açıklamalarına göre helikopter, 'pilot hatası' nedeniyle kaza yapmış olabilir...

İddiaya göre yoğun sis nedeniyle pilot 15 dakika daire çizdi. Helikopter önce batıya, sonra güneye yöneldi. Güneyde dağ olduğunu anlayamayan pilot 1200'den 2000 feet'e yükseldi ve felaketi hazırladı. Uçak 1700 feette 161 knot yani 298 km ile hızla dağa çarptı. Helikopterin daireler çizerek düştüğü ve yere düştükten sonra alev aldığı belirtildi. Los Angeles Polis Departmanı, ''Olay yerine ulaşmamız 8 dakika, yangını söndürmemiz yaklaşık 1 saat sürdü.'' açıklamasında bulundu. Şerif Alex Villanueva ise ''9 kişi uçaktaydı. Pilot artı 8 kişi. İsimleri kesin olduktan sonra basına açıklayacağız'' demişti

İngiliz The Sun gazetesi ise özel olarak verdiği haberde helikopterdeki ses kayıtlarını paylaştı. Kayıtlara göre pilot Ara Zobayan'a 'Çok alçaktan uçuyorsun' uyarısı yapıldı. Zobayan'ın alçaktan uçması nedeniyle de radardan helikopterin yeri tam olarak görülemedi. Zobayan'ın uyarıları dinlememesinin faturaları çok ağır oldu...

Gazeteye konuşan eski pilot Phillipe Lesourd, ses kayıtlarını dinledikten sonra ''Hava çok sisliymiş. Merkezden uyarı yapılıyor. Pilot, hava şartlarını hiçe saymış. Gelen uyarıları dinlememiş. Bu zaten iyiye işaret değildir.'' sözlerini kullandı. Önce uçakta Kobe'nin eşi Vanessa ve diğer kızlarının da bulunduğu iddia edilmiş, ardından bu iddia yalanlanmıştı. Kobe'nin Los Angeles Lakers'tan eski takım arkadaşı Rick Fox'un da helikopterde bulunduğu iddiaları asılsız çıktı. Öte yandan NBA oyuncuları ve takımları, Kobe'yi ölümsüzleştirmek için harekete geçti. Utah Jazz'in yıldız oyuncusu Donavan Mitchell, attığı tweetle Kobe Bryant'ın 24 numaralı formasının NBA tarafından emekli edilmesini önerdi. Dallas Mavericks Başkanı Mark Cuban ise kulüp olarak 24 numaralı formayı emekli edeceklerini açıkladı. Diğer takımlardan da benzer hareketlerin gelmesi bekleniyor.