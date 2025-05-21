Kapadokya’da nefes kesen anlar! Balon peri bacalarına zorunlu indi, turistler mahsur kaldı!

Giriş Tarihi: 21.05.2025 12:34:58 Güncelleme Tarihi: 21.05.2025 12:38:06

Nevşehir'in Avanos ilçesinde sıcak hava balonunun peri bacalarının üzerine iniş yapmasının ardından panikleyen turistler balon sepetinden atladı. Kayalık alanda mahsur kalan turistlerin kurtarılması için ekipler seferber oldu.

Olay Zelve Ören Yeri'nde Meydana Geldi

Olay, sabah saatlerinde Avanos ilçesine bağlı Zelve Ören Yeri'nde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, turistik amaçla havalanan sıcak hava balonu henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolsüz şekilde peri bacalarının üzerine güvenli bir iniş yaptı.

Balon Tekrar Havalandı, Turistler Sepetten İndi

İnişin ardından paniğe kapılan bazı turistler balon sepetinden kendi imkanlarıyla inmeye çalıştı. Bu sırada sıcak hava balonu tekrar yükselerek bölgeden uzaklaştı ve başka bir alana kontrollü iniş yaptı. Ancak sepetten inen turistler, sarp kayalıkların bulunduğu alanda mahsur kaldı.

AFAD ve UMKE Olay Yerine Sevk Edildi

Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine bölgeye jandarma, sağlık, itfaiye, UMKE ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, peri bacalarının bulunduğu kayalık alanda mahsur kalan turistlere ulaşmak için arama-kurtarma çalışması başlattı.

Kurtarma Çalışmaları Sürüyor

Kayalık yapısı nedeniyle ulaşımın zor olduğu bölgeye halatlar ve özel ekipmanlarla müdahale edildi. Mahsur kalan turistlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, ekiplerin dikkatli ve koordineli şekilde çalışmaları sürüyor.