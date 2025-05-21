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Kapadokya’da nefes kesen anlar! Balon peri bacalarına zorunlu indi, turistler mahsur kaldı!
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Kapadokya’da nefes kesen anlar! Balon peri bacalarına zorunlu indi, turistler mahsur kaldı!

Giriş Tarihi: 21.05.2025 12:34:58 Güncelleme Tarihi: 21.05.2025 12:38:06

Nevşehir'de sıcak hava balonu peri bacalarına iniş yaptı, paniğe kapılan turistler sepetteyken atladı. Balon tekrar havalanırken, turistler kayalıkların üzerinde mahsur kaldı. Kurtarma ekipleri bölgeye sevk edildi.

Nevşehir'in Avanos ilçesinde sıcak hava balonunun peri bacalarının üzerine iniş yapmasının ardından panikleyen turistler balon sepetinden atladı. Kayalık alanda mahsur kalan turistlerin kurtarılması için ekipler seferber oldu.

Olay Zelve Ören Yeri'nde Meydana Geldi
Olay, sabah saatlerinde Avanos ilçesine bağlı Zelve Ören Yeri'nde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, turistik amaçla havalanan sıcak hava balonu henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolsüz şekilde peri bacalarının üzerine güvenli bir iniş yaptı.

Balon Tekrar Havalandı, Turistler Sepetten İndi
İnişin ardından paniğe kapılan bazı turistler balon sepetinden kendi imkanlarıyla inmeye çalıştı. Bu sırada sıcak hava balonu tekrar yükselerek bölgeden uzaklaştı ve başka bir alana kontrollü iniş yaptı. Ancak sepetten inen turistler, sarp kayalıkların bulunduğu alanda mahsur kaldı.

AFAD ve UMKE Olay Yerine Sevk Edildi
Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine bölgeye jandarma, sağlık, itfaiye, UMKE ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, peri bacalarının bulunduğu kayalık alanda mahsur kalan turistlere ulaşmak için arama-kurtarma çalışması başlattı.

Kurtarma Çalışmaları Sürüyor
Kayalık yapısı nedeniyle ulaşımın zor olduğu bölgeye halatlar ve özel ekipmanlarla müdahale edildi. Mahsur kalan turistlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, ekiplerin dikkatli ve koordineli şekilde çalışmaları sürüyor.

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