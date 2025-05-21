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Aksaray’da bagaj ve kapı açık yolculuk kamerada!
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Aksaray'da bagaj ve kapı açık yolculuk kamerada!

Giriş Tarihi: 21.05.2025 13:12:42 Güncelleme Tarihi: 21.05.2025 13:13:44

Aksaray’da yüklediği malzemeler araca sığmayınca, bagajı ve kapısı açık şekilde karayoluna çıkan sürücü şaşkınlık yarattı. Tehlikeli yolculuk cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, sürücünün eliyle sinyal vermesi dikkat çekti.

Aksaray-Adana karayolunda, yüklediği malzemeler aracına sığmayan bir sürücü, bagaj kapağı ve arka kapısı açık vaziyette kilometrelerce yol aldı. O anlar, başka bir aracın içinden cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Malzeme Yüklü Otomobile Kapılar Dayanmadı
Edinilen bilgilere göre olay, Aksaray merkez ile Adana yönü arasında bulunan karayolunda meydana geldi. Aracına çeşitli malzemeler yükleyen sürücü, bagaj ve sağ arka kapıyı kapatamayınca açık şekilde trafiğe çıkmayı tercih etti. Otomobil, tehlikeli bir biçimde seyretmeye başladı.

Sürücü Eliyle Sinyal Verdi
Tehlikeli yolculuk sırasında sürücünün sinyal vermek için sol kolunu camdan çıkararak eliyle sola dönüş işareti yapması dikkat çekti. Karayolunda bu şekilde ilerleyen otomobil, trafikteki diğer sürücüler tarafından endişeyle izlendi.

O Anlar Kamerada
Yolculuğun tehlikeli anları, bir başka aracın yolcusu tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde aracın bagaj kapağı ve sağ arka kapısının tamamen açık olduğu, sürücünün sinyal kolu yerine el hareketiyle yön belirttiği anlar yer aldı.

Trafik Güvenliği Yine Gündemde
Sosyal medyada da paylaşılan görüntüler büyük yankı uyandırdı. Uzmanlar, bu tür taşıma yöntemlerinin hem sürücü hem de diğer yol kullanıcıları açısından büyük risk taşıdığına dikkat çekerek, denetimlerin artırılması gerektiğini vurguladı.

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