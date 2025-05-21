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😱 Yıldız Teknik’te sokak köpekleri genç kıza saldırdı! 🐕 O anlar kamerada! 🎥
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😱 Yıldız Teknik’te sokak köpekleri genç kıza saldırdı! 🐕 O anlar kamerada! 🎥

Giriş Tarihi: 21.05.2025 12:04:15 Güncelleme Tarihi: 21.05.2025 12:28:10

İstanbul'da Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü'nde yaşanan olayda, üniversite öğrencisi Gözde A.’nın yaşadığı korku dolu anlar kampüs içindeki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Peki genç kız, köpeklerden nasıl kaçmaya çalıştı? Hangi anda yere düştü? Çevrede kimse yok muydu? Saldırı anının ilk saniyeleri, çığlıklar ve ardından yaşanan panik – hepsi videoda! 👉 İzlemek için tıklayın…

İstanbul'da bulunan Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü'nde 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Gözde A., sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Güvenlik kameralarına yansıyan olayda genç kız bacağından yaralandı.

Gönüllü Göreve Giderken Saldırdılar
Olay, 18 Mayıs Pazar günü saat 10.00 sıralarında meydana geldi. Üniversitenin Eğitim Fakültesi durağında otobüsten inen Gözde A., gönüllü çalıştığı vakfa gitmek üzere yürümeye başladı. Bu sırada sokak köpeklerinin saldırısına uğradı.

Çevredekiler Yardıma Koştu
Saldırı sırasında çevrede bulunan bir kişi ve eşi, Gözde A.'nın çığlıklarını duyarak olay yerine koştu. Yaralı öğrenci, yardım eden kişi tarafından araca alınarak Bağcılar'daki bir hastaneye götürüldü. Ardından genç kız kendi isteğiyle Bakırköy Doktor Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Derin Isırıklar ve Tıbbi Müdahale
Hastanede yapılan kontrollerde Gözde A.'nın bacağında derin ısırık izleri olduğu belirlendi. Acil serviste tetanoz aşısı uygulandı ve gerekli tıbbi müdahaleler yapıldı.

Aile Hukuki Süreç Başlatıyor
Olayın ardından Gözde A.'nın ailesi, üniversite yönetimine ve ilgili kurumlara suç duyurusunda bulunarak hukuki süreç başlattı. Aile, kampüs içinde yeterli güvenlik önleminin alınmadığını savundu.

"Kaçmaya Çalıştım, Bacağımı Isırdılar"
Dehşeti yaşayan Gözde A., saldırı anlarını şu sözlerle anlattı:
"Karşıdaki Yabancı Diller Fakültesi'ne doğru kaçmaya çalıştım; ama yakaladılar ve bacağımdan ısırdılar. O an bacağım uyuştu, üzerine basamadım. Yardım çığlıkları attım."

Saldırı Anı Güvenlik Kamerasında
Olay anı kampüs içindeki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde genç kızın köpeklerden kaçtığı, yere düştüğü ve yardım gelene kadar yerde kaldığı anlar açıkça görülüyor.

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