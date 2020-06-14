Son dakika haberine göre, Bingöl'ün Karlıova ilçesinde korkutan bir deprem meydana geldi. Depremin şiddeti 5.7 olarak açıklandı. Kandilli Rasathanesi Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener canlı yayında açıklamalarda bulundu. Haluk Özener, bölgede 57 adet artçı meydana geldiğini bildirdi.
Son dakika: Kandilli Rasathanesi'nden flaş Bingöl depremi açıklaması: 57 artçı deprem meydana geldi
14.06.2020 21:29
- Son dakika: Kandilli Rasathanesi'nden flaş Bingöl depremi açıklaması: 57 artçı deprem meydana geldi
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