Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 14 Haziran Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı: Hedeften uzaklaşıyoruz

14.06.2020 20:35

Son dakika haberine göre, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter üzerinden 14 Haziran yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka, iyileşen ve vefat sayılarını içeren tabloyu paylaştı. Son 24 saatte 1330 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 151 bin 417 oldu.