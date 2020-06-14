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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 14 Haziran Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı: Hedeften uzaklaşıyoruz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 14 Haziran Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı: Hedeften uzaklaşıyoruz
14.06.2020 20:35

Son dakika haberine göre, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter üzerinden 14 Haziran yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka, iyileşen ve vefat sayılarını içeren tabloyu paylaştı. Son 24 saatte 1330 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 151 bin 417 oldu.


Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter üzerinden 14 Haziran yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka, iyileşen ve vefat sayılarını içeren tabloyu paylaştı.





Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter'dan yaptığı açıklamada, "İyileşen hasta sayımız yeni vaka sayısının altına düştü. Yoğun bakıma ve solunum cihazına ihtiyaç artıyor: Hedeften uzaklaşıyoruz. En zayıf noktamız, TEDBİRSİZ iyimserlik. TEDBİRLİ İYİMSER olalım. Kontrollü Sosyal Hayat dönemine yarın tam olarak geçelim" ifadelerini kullandı.


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