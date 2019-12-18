Son dakika: Kadına karşı şiddetin önlenmesine yönelik genelge yayınladı |Video 18.12.2019 10:39

Son dakika haberi... Adalet Bakanı Gül'ün imzasıyla, kadına karşı şiddetin önlenmesine yönelik genelge yayınladı. Genelgeye göre "Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddet Büroları" yaygınlaştırılacak, şiddet vakalarına bu bürolardaki uzman savcılar bakacak.

Genelgeyle, şiddet uygulayana yönelik öfke kontrolü, stresle başa çıkma konularında eğitim, rehabilite, tedavi, muayene tedbirleri talep edilebilecek.