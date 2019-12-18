Son dakika haberi... Adalet Bakanı Gül'ün imzasıyla, kadına karşı şiddetin önlenmesine yönelik genelge yayınladı. Genelgeye göre "Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddet Büroları" yaygınlaştırılacak, şiddet vakalarına bu bürolardaki uzman savcılar bakacak.
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün imzasıyla, kadına karşı şiddetin önlenmesine yönelik genelge yayınladı.
Genelgeye göre "Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddet Büroları" yaygınlaştırılacak, şiddet vakalarına bu bürolardaki uzman savcılar bakacak.
TALEP ARANMAKSIZIN TEDBİR UYGULANACAK
Kadına şiddetle mücadele kapsamında mağdurun hayati tehlikesinin bulunması halinde talep aranmaksızın geçici koruma altına alma tedbiri uygulanacak.
Genelgeyle, şiddet uygulayana yönelik öfke kontrolü, stresle başa çıkma konularında eğitim, rehabilite, tedavi, muayene tedbirleri talep edilebilecek.
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