Rus Siyaset Bilimci Sergey Markov'dan A Haber'e özel açıklamalar: "Türkiye büyük bir oyun değiştirici"

28.08.2020 00:42

Rus Siyaset Bilimci Sergey Markov, A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Markov, “Türkiye büyük bir oyun değiştirici” dedi. Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkinin iyi olduğunu söyleyen Markov, “Rusya, Türkiye ile işbirliğine hazır. Türkiye’nin rolü artacak” ifadelerine yer verdi. Türkiye’nin Karadeniz’deki doğalgaz keşfine değinen Sergey Markov, “Türkiye ekonomik liderlerden biri olarak değerlendirilebilir” açıklamasını yaptı.