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SON DAKİKA İZMİR DEPREM: 6.6'lık depremin ardından Seferihisar'da oluşan tsunami işte böyle görüntülendi!

SON DAKİKA İZMİR DEPREM: 6.6'lık depremin ardından Seferihisar'da oluşan tsunami işte böyle görüntülendi!
02.11.2020 22:06

SON DAKİKA İZMİR DEPREM HABERİ... Merkez üstü İzmir’in Seferihisar ilçesi olan 6.6 büyüklüğündeki yıkıcı depremin ardından Sığacık mahallesini vuran tsunami sonrasında vatandaşların yaşadığı panik anları saniye saniye görüntülendi.


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