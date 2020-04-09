Son dakika: İşte koronavirüsün insan hücrelerine saldırdığı o an! | Video 09.04.2020 10:10

Son dakika haberleri... Aralık ayında Çin’de görülmeye başlanan ve daha sonrasında dünyayı ele geçiren yeni tip koronavirüs milyonlarca kişiye bulaşırken 90 bine yakın kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Bilim insanları ölümcül virüsü durdurmanın yolları ararken insan hücrelerine nasıl saldırdığını da kaydetti.

Yeni tip corona virüsün (Covid-19) insan hücrelerindeki yayılışı elektron mikroskobuyla kaydedildi.

Brezilyalı bilim insanları tarafından yapılan çalışmada corona virüsün insan hücrelerinde yarattığı tahribat tüm yönleriyle açığa çıkarıldı.

Elde edilen görüntüde, Covid-19 virüsünün parçacıkları olan siyah noktalar, genetikten sorumlu olan bir sitoplazmayı enfekte etmeye çalışıyor.

İşte tam olarak corona virüsün bir hücreye bulaştığı an.

VİRÜSE İSMİNİ VEREN YAPILAR

'Corona' Latince taç veya hale anlamına gelmekte ve virüs partiküllerine adını veren dış kenarındaki sivri uçları açıkça görülüyor.

DÜNYA GENELİNDE KORONAVİRÜS BİLANÇOSU!

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 88 bin 529'a, virüs bulaşan hasta sayısı ise 1 milyon 519 bin 195'e yükselirken; 330 bin 862 kişi de tedavi edildi. Bu verilere göre son 24 saatte, koronavirüsten 6 bin 384 kişi yaşamını yitirirken; 87 bin 820 kişide daha virüs tespit edildi.

Virüs, dünya genelinde yayılmaya devam ediyor. Worldometers tarafından paylaşılan verilere göre, İtalya'da hızla yayılan virüs, Avrupa'nın da salgında merkez üssü haline gelmesine neden oldu. İtalya'da hayatını kaybeden kişi sayısı 17 bin 669'a yükselirken; vaka sayısı da 139 bin 422'ye çıktı.

İRAN'DA ÖLÜ SAYISI 3 BİN 993'E YÜKSELDİ

İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, dün düzenlediği basın toplantısında koronavirüs salgınıyla ilgili son 24 saatlik bilançoyu açıkladı. Cihanpur, ülkede salgın nedeniyle ölenlerin sayısının 3 bin 993'e ulaştığını, virüs teşhisi konulan kişi sayısının ise 64 bin 586'ya çıktığını bildirdi.

ABD'DE VAKA SAYISI 435 BİN 160

ABD dünya genelinde en çok vakanın bulunduğu ülke konumuna gelirken ölü sayısı da giderek artıyor. 435 bin 160 vakanın bulunduğu ABD'de, hayatını kaybedenlerin sayısı 14 bin 797 olarak açıklandı.

ORTA AVRUPA'DA VAKA VE ÖLÜ SAYILARINDA YÜKSELİŞ

Virüsün İtalya'da hızla yayılmasının ardından Orta Avrupa'daki vaka sayılarında da yükseliş gözlemlendi. Almanya'da vaka sayısı 113 bin 296'ya çıkarken; 2 bin 349 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu. Fransa'da 112 bin 950 kişide virüs tespit edildiği ve 10 bin 869 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. İspanya'da vaka sayısı 148 bin 220'ye ulaşırken; hayatını kaybedenlerin sayısının 14 bin 792'ye çıktığı bildirildi. İngiltere'de ise koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısının 7 bin 97'ye, vaka sayısının da 60 bin 733'e çıktığı belirtildi.