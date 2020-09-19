Haberler Video Haber Videoları Son dakika: İşte koronavirüste son durum! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 19 Eylül koronavirüs vaka sayılarını açıkladı

Son dakika: İşte koronavirüste son durum! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 19 Eylül koronavirüs vaka sayılarını açıkladı

Son dakika: İşte koronavirüste son durum! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 19 Eylül koronavirüs vaka sayılarını açıkladı
19.09.2020 20:35

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 19 Eylül yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka ve ölüm sayılarını açıkladı. Koca açıklamasında, "Bugün ağır hasta sayımız 1.432'ye ulaştı. Sağlık çalışanlarımızın en büyük mücadelesi ağır hastalarımızı iyileştirmeye yönelik. Ağır hasta sayımızı azaltmak elimizde. Tedbirlere uymamız için bu uyarılar bize yetmeli. Birlikte mücadele edelim." ifadelerine yer verdi.


Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 19 Eylül yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka ve ölüm sayılarını açıkladı.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
Haber Videoları