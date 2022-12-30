Haberler Haber Videoları Son dakika: İstanbul'da yasa dışı bahis operasyonu: 40 şüpheli gözaltında

Son dakika: İstanbul'da yasa dışı bahis operasyonu: 40 şüpheli gözaltında

Son dakika: İstanbul'da yasa dışı bahis operasyonu: 40 şüpheli gözaltında
30.12.2022 11:18

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Son dakika haberi... İstanbul’da yasadışı bahis sitelerinin reklamlarını yapan veya banka hesaplarını belli bir komisyon karşılığında bahis sitelerine kiralayan şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 40 şüpheli gözaltına alındı.

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Son dakika haberi... İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, farklı cumhuriyet başsavcılıklarının yürüttüğü yasadışı bahis sitelerine yönelik soruşturma kapsamında operasyon düzenledi.

Farklı sosyal medya platformlarında yasadışı bahis sitelerinin reklamlarını yapan ve bu sitelerin para transferlerine aracılık etmek aracıyla banka hesabı açıp belli komisyon karşılığında hesaplarını kiralayan şüpheliler yönelik operasyonda 40 kişi yakalandı.

Operasyonun 50 kişiye yönelik olduğu belirtilirken diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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