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SON DAKİKA: İstanbul'da ilk aşılar sağlık çalışanlarına yapıldı

SON DAKİKA: İstanbul'da ilk aşılar sağlık çalışanlarına yapıldı
14.01.2021 09:57
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Sağlık çalışanları aşılanıyor
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Son dakika haberi... Çin'den Türkiye'ye getirilen CoronaVac aşısı İstanbul Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'nde sağlık çalışanlarına yapılmaya başladı. İlk aşıyı olan doktor, ağrı ve sızı hissetmediğini belirtti. "Her şey yolunda işliyor." diyen doktor aşının tüm millete hayırlı olması temennisinde bulundu.


Çin'in koronavirüs aşısı CoronaVac'a acil kullanım onayı verildi. Bu sabah itibarıyla yurt genelinde toplu aşılama başladı. Önce sağlık çalışanları aşı oluyor.

Aşı çalışmaları gece 24.00'e kadar sürecek. Hafta sonu da aşılama yapılacak.
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