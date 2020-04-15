Son dakika: İstanbul'da eczanelere 'cumartesi' düzenlemesi! 3 katına çıkacak 15.04.2020 17:38

Son dakika haberi... İstanbul'da sokağa çıkmanın yasak olacağı hafta sonu eczanelerle ilgili yeni düzenleme yapıldı. İstanbul Eczacı Odası'nda yapılan açıklamada "Sokağa çıkma yasağının yeniden ilan edildiği 18 Nisan 2020 Cumartesi günü ve süreç içinde gerektiğinde yasak ilan edilecek tüm cumartesi günleri için; İstanbul'da nöbetçi eczane sayısının 3 katına çıkartılarak ilaç hizmetinin sağlıklı bir şekilde verilebileceği değerlendirilmiş, bu doğrultuda planlamalar yapılmıştır."