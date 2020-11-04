SON DAKİKA: İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kentte alınan önlemleri açıkladı

Yaşanan son dakika gelişmesine göre; İstanbul Valisi Ali Yerlikaya kentte koronavirüsle ilgili alınan yeni önlemleri açıklıyor. Buna göre İstanbul'da bazı iş yerleri saat 22.00'den sonra çalışmayacak.

Yaşanan son dakika gelişmesine göre; İstanbul Valisi Ali Yerlikaya kentte koronavirüsle ilgili alınan yeni önlemleri açıkladı.

"HAMİLELER VE 10 YAŞ ALTI ÇOCUĞU OLANLAR EVDEN ÇALIŞACAK"

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, koronavirüs tedbirleri ile ilgili açıklamalarda bulundu. Vali Yerlikaya, "Bazı iş yerleri saat 22'den sonra çalışmayacak." ifadelerini kullandı. Vali Yerlikaya, "60 yaş ve üstü çalışanlar, hamileler, 10 yaş ve altı çocuğu olan kadın personel evden çalışabilecek." dedi.