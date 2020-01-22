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  • 22.01.2020 13:43
  • Son Güncelleme: 22.01.2020 13:54

Son dakika: 'den yağış uyarısı!

'den gelen son dakika açıklamasına göre, yarın ve sonraki gün Marmara'nın doğusu, Bölgesi, ve 'nun kuzey ve doğu kesimleriyle Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda ve çevrelerinde görülecek yağışların, iç kesimlerde kar, kıyı kesimlerinde yağmur şeklinde olması bekleniyor.

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