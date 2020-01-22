Türkiye'nin kuzey ve doğu kesimlerinin, Karadeniz üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisine gireceği tahmin ediliyor.
Son dakika: Meteoroloji'den yağış uyarısı!
Meteoroloji'den gelen son dakika açıklamasına göre, yarın ve sonraki gün Marmara'nın doğusu, Karadeniz Bölgesi, İç Anadolu ve Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğu kesimleriyle Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda ve Hatay çevrelerinde görülecek yağışların, iç kesimlerde kar, kıyı kesimlerinde yağmur şeklinde olması bekleniyor.
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