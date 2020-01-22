Son dakika: Sürücü belgelerinin değiştirilme süresi uzatıldı! Ehliyet nasıl yenilenir? Ehliyet yenilemede son tarih ne zaman? 22.01.2020 16:47

Son dakika haberine göre İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada eski tip sürücü belgelerinin değiştirilme süresinin 31.12.2022'ye kadar uzatıldığı duyuruldu. Peki ama ehliyet yenilemek için ne yapmak gerekir? Sürücü belgesi nereden ve nasıl yenilenir? Yeni ehliyet alabilmek için hangi belgeler gerekli? İşte detaylar...

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "01.01.2016 tarihinden önce düzenlenmiş olan eski sürücü belgelerinin yeni tip sürücü belgeleri ile değiştirilmesi sürecinde vatandaşlarımızın başvuru yoğunluğundan kaynaklı yaşayabilecekleri mağduriyetlerin önüne geçilmesi amacıyla; Eski sürücü belgelerinin değiştirilme süresi Bakanlığımızca 31.12.2022'ye kadar uzatılmıştır.'' denildi.

Yeni çipli ehliyete geçmek için tanınan süre 31 Aralık 2020'de doluyordu.

YENİ EHLİYET ALABİLMEK İÇİN BAŞVURUDA BULUNDURULMASI GEREKEN EVRAKLAR

->Eski sürücü belgesi

->Nüfus cüzdanı, Pasaport veya Avukatlık Kimliği

->Sürücü sağlık raporu

->15 TL (13 TL değerli kâğıt bedeli, 2 TL vakıf payı) bedelinin vergi dairelerine veya anlaşmalı bankalara yatırıldığına dair makbuz

->2 adet fotoğraf (5x6 ebadında arka fon beyaz olacak şekilde biyometrik vesikalık fotoğraf) 6. Kan grubunu belirtir belge veya yazılı beyan. (Ehliyetinde yazanlara gerek yok)

NOT: Trafik tescil kuruluşlarında harç, değerli kâğıt ve hizmet bedeli ücretleri elden tahsil edilmeyecektir.

SÜRÜCÜ BELGESİ YENİLEMEK İÇİN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün sürücü belgesi yenileme konusunda yaptığı duyuruya göre;

->Başvuru işlemi ortalama olarak 5-10dk içinde tamamlanmaktadır. Başvuru sırasında alınan bilgiler yaklaşık 30 saniye içinde güvenlikli elektronik ortamda tanzim merkezine iletilmekte ve kişiselleştirme (baskı/yazılım) sırasına girmektedir.

->Herhangi bir trafik kuruluşuna yapacağınız müracaat sonrasında sürücü belgeniz düzenlenerek müracaatta beyan ettiğiniz adresinize gönderilecektir.

->PTT tarafından adrese gönderilen sürücü belgeleri için herhangi bir ücret ödenmez.

->Sürücü belgesi başvurularında başvuru kabul edildikten sonra sürücü belgesi yerine geçen geçici belge düzenlenecek olup, 15 gün içerisinde asıl sürücü belgesi teslim edilecektir.

->Kaybettiğinizi bildirdiğiniz sürücü belgenizin başkaları tarafından kullanılmasının önlenmesi ve bilgisayar kayıtlarına zayi kaydının girilmesini teminen herhangi bir İl/İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Şube/Büro Müdürlüğüne/Amirliğine müracaat etmeniz ve bu hususta yazılı beyanınızın alınmasını müteakip, sürücü belgesi değerli kâğıt bedeli ve sürücü belgesi hizmet bedelini (vakıf payı) ödemek suretiyle zayi ettiğiniz sürücü belgenizi yeniden çıkartmalısınız. Kayıp olan sürücü belgeniz için ayrıca kayıp ilanı verilmesi gerekmemektedir.

SÜRÜCÜ BELGESİ YENİLEME İÇİN RANDEVU NASIL ALINIR?

Evraklar tamamlandıktan sonra http:surucurandevu.egm.gov.tr sitesi üzerinden e-randevu sisteminden randevu alınır. Formda istenen bilgileri eksiksiz ve doğru girmeniz gerekiyor. Aksi durumda başvuru iptal ediliyor. Randevu sistemi üzerinden giriş yapabilmek için mutlaka bir e-mail adresinizin bulunması gerekiyor. Randevu sırasında sizden istenen mail adresine bir onay kodu gönderilecek. Bu onay kodunun çıktısı ve hazırladığınız evraklar ile birlikte randevu saatinizden 15 dakika önce randevu aldığınız Trafik ve Tescil Şube Müdürlüğü`ne gitmeniz gerekecek. Randevu saatinizden 15 dakika önce orada bulunmalısınız.

Başvurunuz kontrol edildikten sonra form dolduruluyor ve eski ehliyetiniz sizden alınarak size kullanabilmeniz için geçici sürücü belgesi veriliyor. 15 gün içinde yeni ehliyetiniz başvuru sırasında beyan ettiğiniz adrese PTT ile gönderilerek size ulaştırılıyor. Bu işlem için herhangi bir ücret ödemeniz gerekmiyor. Sürücü belgesi, sürücü belgesi müracaat formunda kimlik bilgileri belirtilen kişi tarafından teslim alınabiliyor.