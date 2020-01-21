Meteoroloji'den son dakika uyarıları peş peşe geldi! İstanbul'da kar küreme araçları yolda

Meteoroloji'den gelen son dakika açıklamasına göre İstanbul'da karla karışık yağmur bekleniyor. Uyarıların ardından kent genelinde özellikle yüksek kesimlerde kar yağışı dün akşam etkisini gösterirken yollarda olumsuzluk yaşanmaması için kar küreme araçları da yollara çıktı. Meteoroloji tarafından İstanbul başta olmak üzere birçok şehirde "kar yağabilir" uyarısı yapılmıştı. Dün gündüz Silivri bölgesinde kar yağışının etkisini gösterdi. Akşam saatlerinde ise İstanbul Anadolu yakasının yüksek kesimlerinde kar yağışı vardı.

21.01.2020 11:16 - Son Güncelleme: 21.01.2020 11:25 BU GALERİYİ PAYLAŞ





