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Meteoroloji'den son dakika uyarıları peş peşe geldi! İstanbul'da kar küreme araçları yolda

Meteoroloji'den gelen son dakika açıklamasına göre İstanbul'da karla karışık yağmur bekleniyor. Uyarıların ardından kent genelinde özellikle yüksek kesimlerde kar yağışı dün akşam etkisini gösterirken yollarda olumsuzluk yaşanmaması için kar küreme araçları da yollara çıktı. Meteoroloji tarafından İstanbul başta olmak üzere birçok şehirde "kar yağabilir" uyarısı yapılmıştı. Dün gündüz Silivri bölgesinde kar yağışının etkisini gösterdi. Akşam saatlerinde ise İstanbul Anadolu yakasının yüksek kesimlerinde kar yağışı vardı.

21.01.2020 11:16 - Son Güncelleme: 21.01.2020 11:25
Meteoroloji'den son dakika uyarıları peş peşe geldi! İstanbul'da kar küreme araçları yolda

Marmara Bölgesi'nin doğusu ile İstanbul'da yağmur ve karla karışık yağmur bekleniyor. Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmayacak.

Meteoroloji'den son dakika uyarıları peş peşe geldi! İstanbul'da kar küreme araçları yolda

Parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olacağı bölgenin doğusu (Yalova, Kocaeli ve Sakarya çevreleri) ile İstanbul'da yağmur ve karla karışık yağmur, iç ve yüksek kesimlerde kar yağışı öngörülüyor.

Rüzgar ise kuzey ve kuzeybatı (karayel) yönlerden orta kuvvette esecek.

Meteoroloji'den son dakika uyarıları peş peşe geldi! İstanbul'da kar küreme araçları yolda

İSTANBUL'DA KAR KÜREME ARAÇLARI YOLLARA ÇIKTI
Yapılan son uyarıların ardından kent genelinde özellikle yüksek kesimlerde kar yağışı dün akşam etkisini gösterirken yollarda olumsuzluk yaşanmaması için kar küreme araçları yollara çıktı.

Meteoroloji'den son dakika uyarıları peş peşe geldi! İstanbul'da kar küreme araçları yolda

Meteoroloji tarafından İstanbul başta olmak üzere birçok şehirde "kar yağabilir" uyarısı yapılmıştı. Dün gündüz Silivri bölgesinde kar yağışının etkisini gösterdi. Akşam saatlerinde ise İstanbul Anadolu yakasının yüksek kesimlerinde kar yağışı vardı. Sabah saatlerinde Beylikdüzü E-5 karayolu ve çevresinde belediyeye ait kar küreme araçları yollara çıktı.

Meteoroloji'den son dakika uyarıları peş peşe geldi! İstanbul'da kar küreme araçları yolda

Olası bir kar yağışı sırasında yolların kapanmaması için solüsyon ve tuzlama özelliği de bulunan kar küreme araçlarının yol kenarlarında hazır bekletildiği görüldü.

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