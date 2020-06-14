Son dakika: İstanbul Havalimanı'nda tarihi an! 3. pistte ilk uçuş böyle gerçekleşti |Video

14.06.2020 18:13

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşen İstanbul Havalimanı'nın 3. pistinin açılışı tarihi anlara sahne oldu. Başkan Erdoğan'ın önemli açıklamalarının ardından 3 pistten THY'nin 3 uçağı aynı anda böyle havalandı.

İstanbul Havalimanı 3. Pisti, Cami, 2. Kule ve Devlet Konukevi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun katılımı ile açıldı. THY'nin 3 uçağı aynı anda böyle havalandı.

THY'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, aynı anda havalanacak 3 uçağın uçuş kodlarındaki detay ise dikkat çekti. Eş zamanlı olarak kalkış yapması planlanan 3 uçağın uçuş kodları ise şu şekilde;

#TK1453

#TK1923

#TK2023

Öte yandan Türk sivil havacılığı için tarihi bu günde eş zamanlı kalkış yapacak uçaklardan bir tanesi Şehit Eren Bülbül'ün memleketi olan 'Maçka' da uçuş için hazırlıklarını tamamladı.

İLK UÇUŞ GERÇEKLEŞTİ

İstanbul Havalimanı 3. Pisti, Cami, 2. Kule ve Devlet Konukevi Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun katılımı ile açıldı. 3 uçak pistten aynı anda havalandı.