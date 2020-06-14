Bingöl'de 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi! | VİDEO

14.06.2020 18:28

Son dakika haberleri... Bingöl'ün Karlıova ilçesinde korkutan bir deprem meydana geldi. Depremin şiddeti 5.7 olarak açıklandı. Bingöl'deki deprem Muş, Tunceli, Erzurum, Erzincan ve Diyarbakır gibi şehirlerden de hissedildi. Konuyla ilgili açıklama yapan Bakan Murat Kurum," Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerimiz inceleme yapmak üzere bölgeye sevk edilmiştir. Süreci yakından takip ediyoruz" dedi.

Kandilli Rasathanesi, saat 17.24'te merkez üssü Bingöl'ün Karlıova ilçesi olan 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. AFAD'dan yapılan açıklamada ise Bingöl Karlıova'daki depremin büyüklüğünün 5,7 olduğu bildirildi. Deprem; Erzurum, Diyarbakır, Muş ve Elazığ gibi çevre illerde de hissedildi.

AFAD'DAN İLK AÇIKLAMA

AFAD, Saat 17.24'te merkez üssü Bingöl'ün Karlıova ilçesi olan 5.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

AFAD'dan alınan ilk bilgilere göre 5.7 büyüklüğünde meydana gelen depremde şu ana kadar ölen ya da yaralanan olmamış, hasar bildirimi yapılmamıştır. Jandarma tarafından köy tarama çalışmalarının devam ettiği, tedbiren Erzurum ve Diyarbakır'dan arama kurtarma ve UMKE ekiplerinin yonlendirildiği bildirilmiştir.

5.8 şiddetindeki depremin ardından Bingöl'ün Karlıova bölgesinde Kaynarpınar'da 4.6 şiddetinde bir deprem daha meydana geldi. Kandilli Rasathanesi bu depremin büyüklüğünü de 4.6 olarak ifade etti.

BAKAN KURUM'DAN AÇIKLAMA

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bingöl'de meydana gelen 5.7'lik depremle ilgili, "Bingöl Karlıova'da meydana gelen ve çevre illerimizden hissedilen deprem nedeniyle tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerimiz inceleme yapmak üzere bölgeye sevk edilmiştir. Süreci yakından takip ediyoruz." açıklamasında bulundu.

BİNGÖL VALİSİ VE KARLIOVA BELEDİYE BAŞKANINDAN AÇIKLAMA

Bingöl Valisi Kadir Ekinci, "Depremde bir karakolumuzun gözetleme kulesi yıkıldı, 3 kişi yaralı. Bölgede ölü bilgisi yok şu anda." dedi.

Karlıova Belediye Başkanı Veysi Bingöl"Depremin yoğun hissettik, taramalarımız devam ediyor, şuana kadar bir yıkımımız ve can kaybımız yok gözüküyor." dedi.

İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU'DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bingöl-Karlıova ilçesinde meydana gelen 5.7 büyüklüğünde depremde Valimizden aldığımız ilk bilgiye göre Karlıova-Kaynarpınar J.Krk.K.lığı nöbet kulesi yıkılmış, 1 Güvenlik Korucumuz göçük altında kalmış, 2'si de hafif şekilde yaralanmıştır. Köylerimizde tarama devam etmektedir." dedi.