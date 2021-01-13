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Son dakika: İstanbul Avcılar'da facianın eşiğinden dönüldü! İSKİ borusu patlayınca istinat duvarı çöktü

Son dakika: İstanbul Avcılar'da facianın eşiğinden dönüldü! İSKİ borusu patlayınca istinat duvarı çöktü
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Son dakika haberine göre İstanbul Avcılar'da dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan yağış ve su İSKİ'ye ait su borusunun patlaması nedeniyle inşaatın istinat duvarı çöktü. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı. İnşaatta bulunan bir kişi yaşananları "Duvar çöktü, yağış etkisi ve su borusu patladı onun etkisi var. Başka bir sıkıntı yok" sözleriyle anlattı.


Olay, bugün saat 11.00 sıralarında Merkez Mahallesi Tıpatan Sokak'ta meydana geldi. Kentsel dönüşüm kapsamında yenilenen bir binanın inşaat alanında yaptırılan beton duvar, birkaç günden bu yana yağan yağmurun zemini yumuşatması ve İSKİ'ye ait bir su borusunun patlamasıyla akan su nedeniyle yıkıldı.

2 metre yüksekliğindeki beton duvarın çökmesi üzerine bölgeye İSKİ ve itfaiye ekipleri gönderildi. Duvarın yanında şans eseri çalışan olmaması olası faciayı önledi. Duvar enkazını kaldırma çalışmalarına başlandı.
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