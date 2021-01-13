Son dakika: İstanbul Avcılar'da facianın eşiğinden dönüldü! İSKİ borusu patlayınca istinat duvarı çöktü

Son dakika haberine göre İstanbul Avcılar'da dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan yağış ve su İSKİ'ye ait su borusunun patlaması nedeniyle inşaatın istinat duvarı çöktü. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı. İnşaatta bulunan bir kişi yaşananları "Duvar çöktü, yağış etkisi ve su borusu patladı onun etkisi var. Başka bir sıkıntı yok" sözleriyle anlattı.