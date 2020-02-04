Son dakika: İstanbul Arnavutköy'de sokakta yapılan uyuşturucu satışı kamerada 04.02.2020 10:29

Son dakika haberi... Arnavutköy'de, sokaktan geçen insanlara aldırış etmeden uyuşturucu satışı yaptığı iddia edilen bir kişi, polis tarafından yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli tutuklanarak Metris Cezaevine gönderilirken, şüphelinin uyuşturucu madde satışı yaptığı iddia edilen anlar ise bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.