Müge Anlı'daki Hatice Özkaçak'ın katili hakkında gizli tanıktan itiraf: İnsan dışkısıyla adını...

03.06.2020 15:31

Müge Anlı'daki Hatice Özkaçak cinayetinin ayrıntıları gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. 61 yaşındaki Hatice Özkaçak yaklaşık 11 yıl önce Kars'ın Başçiftlik köyünde boğularak öldürülmüştü. Merhum Hatice Hanım'ın kızlarından Ayşegül Hanım, annesinin tansiyonun yükselmesi sonucunda başını çarparak öldüğünü bildiğini ancak gerçekleri sonradan öğrendiğini gözyaşları içinde Müge Anlı ile Tatlı Sert stüdyosunda anlatmıştı. Ayşegül Hanım, dört kardeşinin de cinayet hakkında bilgi sahibi olduklarını öne sürdü. Kars'ta yaşanan cinayetle ilgili yıllar sonra gizli tanıktan Müge Anlı'ya itiraf geldi. Müge Anlı son bölümde Hatice Özkaçak cinayetiyle ilgili insan dışkısı detayı herkesi şoke etti.