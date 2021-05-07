RAMAZAN İMSAKİYE
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SON DAKİKA: İnsanlık ölmüş dedirten olay kamerada! Kimse dönüp bakmadı motosikletli genç kaldırdı

SON DAKİKA: İnsanlık ölmüş dedirten olay kamerada! Kimse dönüp bakmadı motosikletli genç kaldırdı
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Son dakika haberine, İstanbul Kuruçeşme’de tekerlekli sandalye ile yolun karşısına geçmeye çalışan engelli adam, caddenin ortasında devrildi. Adamın devrildiğini gören çevredeki sürücüler ve vatandaşlar dönüp arkasına bile bakmadan yoluna devam etti. Adamı o halde gören motosiklet sürücüsü Buğra Redkan, koşarak geldiği adamı sandalyesi ile birlikte kaldırdı.


Kuruçeşme'de tekerlekli sandalye ile yolun karşısına geçmeye çalışan engelli adam, caddenin ortasında devrildi.

Çevredeki sürücüler ve vatandaşlar dönüp arkasına bile bakmazken parkta bulunan motosikletli genç, yaşlı adamın yardımına koştu. O anlar kask kamerasına yansıdı.


Beşiktaş Kuruçeşme Muallim Naci Caddesi üzerinde geçtiğimiz günlerde meydana gelen olayda, fiziksel engelli bir adam tekerlekli sandalyesi ile yolun karşısına geçmek istedi.

Adam o esnada henüz bilinmeyen bir nedenle sandalye ile birlikte cadde üzerinde devrildi.



ENGELLİ ADAMI KİMSE UMURSAMADI
Adamın devrildiğini gören çevredeki sürücüler ve vatandaşlar dönüp arkasına bile bakmadan yoluna devam etti.

Adamı o halde gören motosiklet sürücüsü Buğra Redkan, koşarak geldiği adamı sandalyesi ile birlikte kaldırdı. Ardından adam kendi imkanlarıyla yol kenarına doğru gitti. Yaşananlar ise kask kamerasına yansıdı.

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