Son dakika: İGA'dan İstanbul Havalimanı'nda koronavirüse karşı "kırmızı bant" uygulaması

Son dakika haberi... İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele amacıyla havalimanında yolcular arası bekleme mesafesini belirleyen "kırmızı bant" uygulaması başlattı.
Bir süredir tüm dünyayı etkileyen korona virüsü nedeniyle Sağlık Bakanlığı Türkiye'de tüm önlemeleri alıyor. Bu önlemler kapsamında, tüm havalimanları dezenfekte edilirken, İstanbul Havalimanı " Kırmızı Bant" uygulamasın başlattı.
" Kırmızı Bant" uygulaması güvenlik ve pasaport noktalarında
Çin'de Korona virüsünün yayılmaya başlamasının ardından Türkiye'de tüm önlemler alınmaya başladı. İstanbul Havalimanı'nı dezenfekte eden İGA yetkilileri ayrıca tüm alanlara dezenfekten cihazı yerleştirdi. Son olarak yolcuların korona virüs salgınına karşı, yolcuların bir birleri ile olan mesafelerini korumak için güvenlik ve pasaport kontrol noktalarında "Kırmızı Bant" uygulamasını başlattı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.