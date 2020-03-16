Haberler Video Haber Videoları Son dakika: İGA'dan İstanbul Havalimanı'nda koronavirüse karşı "kırmızı bant" uygulaması
Son dakika: İGA'dan İstanbul Havalimanı'nda koronavirüse karşı

Son dakika: İGA'dan İstanbul Havalimanı'nda koronavirüse karşı "kırmızı bant" uygulaması

16.03.2020 13:29

Son dakika haberi... İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele amacıyla havalimanında yolcular arası bekleme mesafesini belirleyen "kırmızı bant" uygulaması başlattı.


Bir süredir tüm dünyayı etkileyen korona virüsü nedeniyle Sağlık Bakanlığı Türkiye'de tüm önlemeleri alıyor. Bu önlemler kapsamında, tüm havalimanları dezenfekte edilirken, İstanbul Havalimanı " Kırmızı Bant" uygulamasın başlattı.

" Kırmızı Bant" uygulaması güvenlik ve pasaport noktalarında
Çin'de Korona virüsünün yayılmaya başlamasının ardından Türkiye'de tüm önlemler alınmaya başladı. İstanbul Havalimanı'nı dezenfekte eden İGA yetkilileri ayrıca tüm alanlara dezenfekten cihazı yerleştirdi. Son olarak yolcuların korona virüs salgınına karşı, yolcuların bir birleri ile olan mesafelerini korumak için güvenlik ve pasaport kontrol noktalarında "Kırmızı Bant" uygulamasını başlattı.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haber Videoları