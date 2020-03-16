CHP HDP'lileşmeye devam ediyor! Balıkesir Belediyesi Meclis Üyesi Cengiz Dikici İstiklal Marşı'nı okumadı

Milli bilinç ve duygulardan yoksun olan ve 31 Mart yerel seçimleri başta olmak üzere son dönemde HDP ile büyük bir iş birliği içerisinde olan CHP, HDP'lileşme yolunda emin adımlarla ilerliyor. Balıkesir Karesi Belediyesi'nin CHP'li meclis üyesi Cengiz Dikici, meclis toplantısı başlarken okunan İstiklal Marşı'na eşlik etmedi. İstiklal Marşı boyunca ayakta durup önüne bakan Dikici, Kuvay-ı Milliye şehri olarak bilinen Balıkesir'de yaşayan vatandaşlardan tepki çekti.
CHP HDP'lileşmeye devam ediyor! Balıkesir Belediyesi Meclis Üyesi Cengiz Dikici İstiklal Marşı'nı okumadı16.03.2020 16:09
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