Koronavirüs aşısı bulundu mu? Uzman isimden ilaç ve aşı çalışmalarıyla ilgili çarpıcı açıklamalar: Aşı bulununamayabilir 16.03.2020 13:05

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre dünyada 156 binden fazla kişi Çin'in Wuhan kentinde başlayan salgına yakalandı. Koronavirüs yayılmaya devam ederken birçok ülke aşı geliştirme çabasına girmiş durumda. Peki; koronavirüs aşısı neden bulunamıyor? Virüse karşı aşı ve ilaç çalışmaları ne zaman tamamlanabilir? Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, A Haber canlı yayınına bağlanarak aşı çalışmaları hakkından detaylı ve çarpıcı açıklamalarda bulundu? Uzman Doktor Ceyhan, ilaç bulma çalışmalarının 1 yıla yakın sürdüğünü ve aşının kesinlikle bulunacağı gibi bir garantinin olmadığını söyledi. İşte uzman isimden çarpıcı açıklamalar....

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ölümcül koronavirüs hızla tüm dünyayı etkisi altına aldı. Koronavirüs salgınına karşı aşının bulunduğuna dair dünyanın farklı noktalarında haberler gelse de henüz aşısı bulunamadı. Peki koronavirüs aşısı neden bulunamıyor? Virüse karşı aşı ve ilaç çalışmaları ne zaman tamamlanabilir? Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, A Haber ekranlarında merak edilen soruları yanıtladı.

AŞI BULUNAMAYABİLİR

Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, aşı bulma sürecinin uzun sürdüğünü belirterek, "Bu süreçler yaklaşık bir yıl sürüyor. Bu hastalıktan kesinlikle bir aşı bulunacaktır diye bir garanti yok" ifadelerini kullandı.