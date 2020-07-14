Son dakika: Teröre geçit yok: 'Yıldırım-1 Cudi' operasyonu başladı!

Şırnak kırsalında bulunan Cudi Dağı'nda güvenlik güçlerince terör örgütü PKK'ya yönelik 'Yıldırım-1 Cudi' operasyonu başlatıldı. İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ile Cudi Dağı'nda açıklama yaparak operasyonu başlattıklarını duyurdu.





15 TEMMUZ ŞEHİDİNİN İSMİ VERİLDİ

Özellikle son yıllarda PKK'nın geçmişte bu yana yuvalandığı en önemli noktalardan biri olan Şırnak'ta çok başarılı operasyonlar gerçekleştiriliyordu. Dün itibariyle başlatılan operasyonda Cudi Dağı hedef alındı. 15 Temmuz'da hain darbe girişiminde 15 yaşındaki Halil İbrahim Yıldırım nedeniyle operasyona Yıldırım-1 adı verildiği bildirildi.





TEK BİR TERÖRİST KALMAYINCAYA KADAR DEVAM EDECEK

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, operasyona ilişkin açıklama yaptı. Ersoy operasyonla ilgili şunları söyledi:



"Cudi Dağı'ndan başlayaran adına herhangi bir şekilde terörle anılan hassas noktalarda operasyonlarımız devam edecek. Cudi, Gabar aklınıza neresi gelirse vatandaşımızın özgürce dolaşmadığı hiçbir alan kalmayıncaya kadar, bu coğrafya içinde tek bir terörist kalmayıncaya kadar mücadelemiz devam edecektir."