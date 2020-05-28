SON DAKİKA HABERİ: 20 yaş altı ve 65 yaş ve üstü için yeni yasak kalktı mı? Başkan Erdoğan açıkladı

28.05.2020 20:07

Son dakika haberine göre Türkiye koronavirüs vakalarının azalması ile birlikte normalleşmeye doğru adım adım ilerliyor. Başkan Erdoğan’ın başkanlığında bugün son kez video konferans ile yapılan olan kabine toplantısı sona erdi. Tarabya'daki Huber Köşkü'nde gerçekleştirilen kabine toplantısı, 4 saat sürdü. Kritik kabine toplantısı sonrası Başkan Erdoğan ulusa seslendi. 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı kalktı mı? 65 yaş ve üzeri yarın Cuma namazına gidebilecek mi? Merak edilen soruların cevabı bugün kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan açıklamanın ardından cevabını buldu.