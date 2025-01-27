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Şanlıurfa’da dehşet! Anne iki kızını öldürüp intihar etti!
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Şanlıurfa’da dehşet! Anne iki kızını öldürüp intihar etti!

Giriş Tarihi: 27 Ocak 2025 17:14 Güncelleme Tarihi: 27 Ocak 2025 17:15

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde korkunç bir aile faciası yaşandı. 38 yaşındaki anne S.Y., henüz bilinmeyen bir nedenle 14 ve 8 yaşındaki kızlarını tabancayla öldürdükten sonra intihar etti. Olay yerine gelen ekipler, anne ve çocuklarının hayatını kaybettiğini belirledi. Cenazeler, otopsi için morga kaldırıldı. Şanlıurfa Valiliği, olayla ilgili adli soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Şanlıurfa'da iki kızını tabancayla vurarak öldüren anne intihar etti.

Karaköprü ilçesine bağlı Alibaba Mahallesi'ndeki bir apartmanın 7. katındaki dairede yaşayan S.Y. (38) henüz öğrenilemeyen nedenle kızları A.Y. (14) ile N.Y'yi (8) silahla vurdu. Anne S.Y. daha sonra aynı tabancayla intihar etti.

Bina sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri, anne ve çocuklarının hayatını kaybettiğini belirledi.

Cenazeler, olay yerindeki işlemlerin ardından otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Şanlıurfa Valiliği, olaya ilişkin adli soruşturma başlatıldığını bildirdi.

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