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Mersin Mut’ta cinayet! Cani torun dedesi ve büyükannesini bıçaklayarak öldürdü!
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Mersin Mut'ta cinayet! Cani torun dedesi ve büyükannesini bıçaklayarak öldürdü!

Giriş Tarihi: 27 Ocak 2025 14:43 Güncelleme Tarihi: 27 Ocak 2025 14:43

Mersin'in Mut ilçesi Kültür Mahallesi'nde oturan Hüseyin (74) ve eşi Gülizar Ateş (70) ile eve gelen torunları H.A. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma esnasında dedesi ve büyükannesini bıçaklayan zanlı, olay yerinden kaçtı. Sağlık personelinin incelemesinde hayatını kaybettiği belirlenen çiftin cenazeleri, Mut Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Mersin'in Mut ilçesinde dedesi ve büyükannesini bıçaklayarak öldüren zanlı gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre Kültür Mahallesi'nde oturan Hüseyin (74) ve eşi Gülizar Ateş (70) ile eve gelen torunları H.A. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışma sırasında dedesi ve büyükannesini bıçaklayan zanlı, olay yerinden kaçtı.

Gürültüyü duyan vatandaşların ihbarı üzerine adrese 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık personelinin incelemesinde hayatını kaybettiği belirlenen çiftin cenazeleri, Mut Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis ekiplerince çarşı merkezinde yakalanan zanlı, İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

H.A'nın uyuşturucu bağımlısı olduğu ve geçen hafta cezaevinden çıktığı iddia edildi.

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