SON DAKİKA HABERİ: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs aşısı için kritik tarihi verdi

29.07.2020 18:09

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından canlı yayında gazetecilerin sorularını cevapladı. Bakan Koca basın mensuplarınca koronavirüs aşısıyla ilgili sorduğu soruya tarih vererek yanıt verdi. Koca, 1-2 ay içerisinde aşı ile ilgili bir şey beklenilmesinin doğru olmadığını ama 4-6 ay içerisinde aşının uygulanmaya başlanabileceğini söyledi. Türkiye'de ise 6 aşı çalışmasının sürdüğünü insan çalışmalarına ise Eylül-Ekim ayı gibi başlanacağını ifade etti. Koca, ayrıca Türkiye'nin aşı çalışmalarıyla ilgili Rusya ve Çin ile de yakın irtibat halinde olduğunu hatırlattı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Üyeleri ile yaptığı toplantı sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

BAKAN KOCA KOVİD-19 AŞI ÇALIŞMALARINDA SON DURUMU AÇIKLADI

Bakan Koca, Türkiye'de sürdürülen koronavirüs aşı çalışmalarıyla ilgili son durumu açıkladı. Bakan Koca, 1-2 ay içerisinde aşı ile ilgili bir şey beklenilmesinin doğru olmadığını ama 4-6 ay içerisinde aşının uygulanmaya başlanabileceğini söyledi. Türkiye'de ise 6 aşı çalışmasının sürüdüğünü insan çalışmalarına ise Eylül-Ekim ayı gibi başlanacağını söyledi.

RUSYA VE ÇİN İLE AŞI ÇALIŞMALARINDA...

Öte yandan Bakan Koca dünya genelinde İngiltere Çin ve ABD'nin aşı çalışmalarında ciddi mesafeler katettiğini Rusya ve Çin ile aşı çalışmaları konusunda ise Türkiye'nin yakın itibat halinde olduğunu ifade etti.