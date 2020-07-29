TEM'de bayram yoğunluğu! Trafik başladı

29.07.2020 17:16

TEM Otoyolu'nun İstanbul çıkışında trafik yoğunluğu oluştu. Bayramı İstanbul dışında geçirmek isteyen vatandaşların oluşturduğu yoğunluğun, gece saatlerinde artması bekleniyor.

TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde Kurban Bayramı için memleketlerine giden tatilciler, yoğunluk oluşturdu.

TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde Kurban Bayramı'nı memleketlerinde geçirmek için İstanbul'dan yola çıkan tatilcilerin oluşturduğu trafik yoğunluğu başladı. Yolun 3 şeritten 2 şeride düştüğü İzmit Korutepe Tüneli mevkiinde araçların ortalama hızı 50 kilometreye kadar düştü. Trafik yoğunluğunun gece saatlerinde artması bekleniyor.