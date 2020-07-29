Okullar ne zaman açılacak? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan dikkat çeken açıklama!

29.07.2020 17:57

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından canlı yayında gazetecilerin sorularını cevapladı. Koronavirüs nedeniyle ara verilen okulların ne zaman açılacağı hakkındaki soruyu yanıtlayan Bakan Koca, "Geçen toplantıda ifade etmiştim. Okulların açılma takvimini Milli Eğitim Bakanımız açıklamıştı. Bu eğitim uzaktan mı, hibrit eğitim tarzında mı, karma mı olacağı konusu Milli Eğitim Bakanlığımız ve Bilim Kurulu irtibat halinde. Gerektiğinde iller bazında o illere özel farklı yaklaşımlar da devreye girebilir" dedi.

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu, 3 ay sonra ilk yüz yüze toplantı gerçekleştirdi.

Toplantının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamalarda bulundu. Bayramda alınacak tedbirler ile ilgili önemli uyarılarda bulunan Koca, okulların açılıp açılmayacağı ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

OKULLARIN NE ZAMAN AÇILACAK?

Okulların açılmasıyla ilgili geçen toplantıda ifade etmiştim, açılma takvimini Milli Eğitim Bakanımız 31 Ağustos olarak açıkladılar. Bu takvimde eğitim başlamış olacak. Ama bu eğitim uzaktan, hibrit veya karma eğitim tarzında mı olacağı bu konuyla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı ile birlikte Bilim Kurulumuzun yetkili arkadaşları çalışıyorlar.

İller bazında salgınla ilgili farklılık söz konusu ise o illere özel farklı yaklaşımlar da devreye girebilir. Burada önemli olan eğitimin 31 Ağustos'ta başlayacak olması. Ama bu eğitimin uzaktan, bölgesel olarak farklı şekilde mi bunu da önümüzdeki bir iki hafta içerisinde açıklaması daha net yapılmış olur.

Alınabilecek tedbirler de netleştiriliyor. Bir sınıfta bir öğrencinin pozitif olduğunu düşünün. Pozitif olan vaka tespitinde o okulda ne gibi tedbir alınmalı. Temas ettiği çocuklarla ilgili neler yapılmalı? Karantina veya izolasyon kimlere uygulanmalı? Kimlere test yapılmalı? Önceden ateş dahil olmak üzere birtakım tedbirler alınmalı mı, hangi safhada alınmalı, bunlar da detaylandırılıyor, bilgilendirme yapılmış olacak.