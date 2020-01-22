Haberler Video Son dakika haberi! Manisa'daki deprem sonrası canlı yayında açıkladı: Başka depremler olacak mı?
Son dakika haberi! Manisa'daki deprem sonrası canlı yayında açıkladı: Başka depremler olacak mı?

Son dakika haberi! Manisa'daki deprem sonrası canlı yayında açıkladı: Başka depremler olacak mı?

22.01.2020 23:03

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün aktardığı son dakika bilgisine göre, Manisa merkezli 5.4 şiddetinde bir deprem daha meydana geldi. A Haber canlı yayınına bağlanan Dr. İsak Yılmaz, Ege Bölgesi'nin sürekli deprem yaşanan bir bölge olduğunu Manisa'da gerçekleşen depremin etki alanının daha geniş olacağını açıkladı. Depremin İstanbul, İzmir ve Aydın'da hissedildiğini ve devamında depremler olacağını aktardı.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haber Videoları