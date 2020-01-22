Manisa'nın Akhisar ilçesinde meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki deprem İstanbul'da da hissedildi. Manisa'nın Akhisar ilçesinde saat 22.22'de 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi depremin 8,5 kilometre derinlikte gerçekleştiğini açıkladı. Deprem İstanbul'da da hissedildi. Deprem anı kameralara yansıdı.
Manisa'da 5,4'lük deprem İstanbul'da da hissedildi! O anlar kameralara yansıdı22.01.2020 22:50
- Son dakika haberi! Manisa'daki deprem sonrası canlı yayında açıkladı: Başka depremler olacak mı?
- Manisa'da 5,4'lük deprem İstanbul'da da hissedildi! O anlar kameralara yansıdı
- Son dakika haberi: Manisa merkezli 5.4 şiddetinde bir deprem
- Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Davos’taki Türk Evi’ni ziyaret etti
- Esra Erol'da Türkiye'yi şoke eden anlar! Kendisini aldatıp başkasına kaçan karısı Hülya'ya gözyaşları içinde yalvardı (22 Ocak Çarşamba)
- İnternetten tanıştığı kocasını terk edip internetteki sevgilisine kaçan Hülya'dan canlı yayında bebek açıklaması!
- İGA CEO’su Kadir Samsunlu, A Haber’e İstanbul Havalimanı’nın 2020 hedeflerini anlattı
- TEMA Vakfı Kurucu Onursal Başkanı Hayrettin Karaca son yolculuğuna uğurlandı
- Çin'den yayılan SARS benzeri gizemli virüs Corona'nın nedeni belli oldu!
- Son dakika: Sürücü belgelerinin değiştirilme süresi uzatıldı! Ehliyet nasıl yenilenir? Ehliyet yenilemede son tarih ne zaman?
- Son dakika: İstanbul için kar ve buzlanma uyarısı | 23 Ocak hava durumu
- Kocaeli'de bir vatandaş Kanal İstanbul için Türkiye turuna çıkıyor!
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.