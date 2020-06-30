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Müge Anlı'daki İkranur Tirsi'den son dakika haberi! İkranur Tirsi'nin cesedi orada bulundu!

Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor... 27 Haziran 2020 Cumartesi günü Giresun kaybolan 7 yaşındaki İkranur Tirsi'den son dakika haberi geldi. Müge Anlı'nın arama çalışmalarını yakından takip ettiği ve olayın iç yüzünü araştırdığı 7 yaşındaki kayıp İkranur Tirsi'nin cansız bedenine ulaşıldı. Haberi AKUT Giresun Temsilcisi Dr. Cengiz Cindemir sosyal medya hesabından duyurdu. İşte İkranur Tirsi'nin cesedinin bulunduğu yer...

30.06.2020 14:46 - Son Güncelleme: 30.06.2020 15:22
Müge Anlı'daki İkranur Tirsi'den son dakika haberi! İkranur Tirsi'nin cansız bedenine ulaşıldı

Atv ekranlarında hafta içi her gün izleyici karşısına çıkan Müge Anlı'nın da yakından takip ettiği 7 yaşındaki kayıp İkranur Tirsi'den acı haber geldi. Giresun'un Bulancak ilçesinde cumartesi akşamı evinin yakınındaki bahçede otlayan büyükbaş hayvanlara bakmaya giden ve bir daha haber alınamayan 7 yaşındaki İkranur Tirsi'den acı haber geldi.

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Müge Anlı'daki İkranur Tirsi'den son dakika haberi! İkranur Tirsi'nin cansız bedenine ulaşıldı

Günlerdir aranan İkranur Tirsi'nin cansız bedenine az önce ulaşıldı...

Müge Anlı'daki İkranur Tirsi'den son dakika haberi! İkranur Tirsi'nin cansız bedenine ulaşıldı

İcilli köyüne bağlı Kıran Mahallesi'nde evinin yakınındaki bahçede cumartesi günü 6 yaşındaki kardeşi ve kuzeni ile oynayan Nazlı ve Serdar Tirsi çiftinin kızları İkranur, saat 18.00 sıralarında otlayan büyükbaşların yanına gitti. Küçük kız, geri dönmeyince iki çocuk da durumu ailesine haber verdi.

Müge Anlı'daki İkranur Tirsi'den son dakika haberi! İkranur Tirsi'nin cansız bedenine ulaşıldı

Çevrede arama yapan ailesi, kızlarından iz bulamayınca jandarma ekiplerine haber verdi. Köye gelen jandarma, AFAD ve AKUT ekipleri, arama çalışması başlattı. Ancak önceki gece ve dün yapılan aramalarda küçük kıza dair bir ize ulaşılamadı.

Müge Anlı'daki İkranur Tirsi'den son dakika haberi! İkranur Tirsi'nin cansız bedenine ulaşıldı

JÖH'LER DEVREDEYDİ

Kayıp İkranur Tirsi'yi arama çalışmaları bugün de devam etti. Bugünkü çalışmalara Giresun Jandarma Özel Harekat (JÖH) Taburu'ndan 50 kişilik ekip de katıldı. JÖH, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), AKUT ve UMKE'den yaklaşık 150 kişilik uzman ekip, kız çocuğunun evinin çevresinde ve ormanlık alanda arama çalışmalarını sürdürdü.

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