Müge Anlı'daki İkranur Tirsi'den son dakika haberi! İkranur Tirsi'nin cesedi orada bulundu!
Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor... 27 Haziran 2020 Cumartesi günü Giresun kaybolan 7 yaşındaki İkranur Tirsi'den son dakika haberi geldi. Müge Anlı'nın arama çalışmalarını yakından takip ettiği ve olayın iç yüzünü araştırdığı 7 yaşındaki kayıp İkranur Tirsi'nin cansız bedenine ulaşıldı. Haberi AKUT Giresun Temsilcisi Dr. Cengiz Cindemir sosyal medya hesabından duyurdu. İşte İkranur Tirsi'nin cesedinin bulunduğu yer...
Atv ekranlarında hafta içi her gün izleyici karşısına çıkan Müge Anlı'nın da yakından takip ettiği 7 yaşındaki kayıp İkranur Tirsi'den acı haber geldi. Giresun'un Bulancak ilçesinde cumartesi akşamı evinin yakınındaki bahçede otlayan büyükbaş hayvanlara bakmaya giden ve bir daha haber alınamayan 7 yaşındaki İkranur Tirsi'den acı haber geldi.
JÖH'LER DEVREDEYDİ
Kayıp İkranur Tirsi'yi arama çalışmaları bugün de devam etti. Bugünkü çalışmalara Giresun Jandarma Özel Harekat (JÖH) Taburu'ndan 50 kişilik ekip de katıldı. JÖH, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), AKUT ve UMKE'den yaklaşık 150 kişilik uzman ekip, kız çocuğunun evinin çevresinde ve ormanlık alanda arama çalışmalarını sürdürdü.