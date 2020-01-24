Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi'ne göre merkez üssü Elazığ Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Elazığ ve çevre illerde de hissedildi. Malatya'da deprem anı güvenlik kameralarına yansıdı.
Son dakika haberi! Elazığ'da 6,8 şiddetinde deprem! Malatya'da deprem anı böyle görüntülendi24.01.2020 21:20
- Son dakika haberi! Elazığ'da 6,8 şiddetinde deprem! Malatya'da deprem anı böyle görüntülendi
- Son dakika: Elazığ'da 6,8 şiddetinde deprem! Çevre illerden de hissedildi
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