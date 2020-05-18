SON DAKİKA HABERİ: Camilerin ibadete açılacağı tarih belli oldu! Başkan Erdoğan tarih vererek açıkladı...

18.05.2020 20:00

Başkan Recep Taytip Erdoğan Kabine toplantısı sonrası ulusa seslendi. Başkan Erdoğan koronavirüs tedbirleri kapsamında geçici olarak bir süreliğine ibadete kapatılan camilerin açılacağı zamanı tarih vererek açıkladı. Peki, “Camiler ibadete ne zaman açılacak? Camilerde ne zaman toplu namaz kılınabilecek? Camiler ne zaman açılacak?” İşte Başkan Erdoğan'ın yaptığı açıklama...

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Kritik toplantı, sekizinci kez video konferans yöntemiyle yapıldı. Kritik toplantı sonrası Başkan Erdoğan ulusa seslendi.

Camilerin ibadete açılacağı tarih belli oldu

Başkan Erdoğan, ''29 Mayıs Cuma günü cuma namazıyla birlikte valilik ve müftülüklerce belirlenen şartları uygun olan camilerimizde ibadete açıyoruz. Bir süre sadece öğlen namazı kılınacaktır. Cemaatle namazı kurallar içerisinde ifade edeceğiz. Milli Eğitim Bakanlığımıza bağlı eğitim öğretim yılını sona erdirmeyi kararlaştırdık. Yeni eğitim öğretim yılı önümüzdeki Eylül ayında başlayacaktır.''