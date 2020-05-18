RAMAZAN İMSAKİYE
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Başkan Erdoğan açıkladı: Adını Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi olarak belirledik

Başkan Erdoğan açıkladı: Adını Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi olarak belirledik
18.05.2020 19:54

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Kritik toplantı, sekizinci kez video konferans yöntemiyle yapıldı. Kritik toplantı sonrası Başkan Erdoğan ulusa seslendi. Başkan Erdoğan Başakşehir Şehir Hastanesi'ni Perşembe günü açılacağını bildirerek, "Başakşehir Hastanesi'ni Japonya Başbakanı ile açıyoruz. Çam ve Sakura Şehir Hastanesi olarak ismini belirledik. Çam bizi Sakura Japonyay'ı temsil etmesini istedik." dedi.


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