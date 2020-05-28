Son dakika haberine göre Türkiye koronavirüs vakalarının azalması ile birlikte normalleşmeye doğru adım adım ilerliyor. Başkan Erdoğan’ın başkanlığında bugün son kez video konferans ile yapılan olan kabine toplantısı sona erdi. Tarabya'daki Huber Köşkü'nde gerçekleştirilen kabine toplantısı, 4 saat sürdü. Kritik kabine toplantısı sonrası Başkan Erdoğan ulusa seslendi. Peki; Restoran, lokanta ve kafeler ne zaman açılacak? Başkan Erdoğan tarih vererek açıkladı. İşte restoran, lokanta ve kafelerin açılma tarihi...
SON DAKİKA HABERİ: Restoran, lokanta ve kafeler ne zaman açılacak? Başkan Erdoğan açıkladı
28.05.2020 20:25
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