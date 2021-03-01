SON DAKİKA HABER! Sokağa çıkma yasağı devam eden iller açıklandı!

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplandı. 3,5 saat süren toplantının ardından ''Sokağa çıkma yasağı devam ediyor mu? Haftasonu dışarı çıkma yasağı olan iller hangileri?'' soruları yanıt buldu. İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamasıyla sokağa çıkma yasağı devam eden iller...

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bugün bir araya gelerek koronavirüs tedbirleri ve ülke gündemindeki diğer gelişmeler hakkında görüştü. Milyonlarca vatandaş koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan kararların esnetilip esnetilmeyeceğini merak ediyordu. Başkan Erdoğan toplantı sonrasında önemli açıklamalarda bulundu. Peki,Sokağa çıkma yasağı kalktı mı? Hangi illerde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayacak?

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KALKTI MI?

Kontrollü normalleşme başlıyor. Her hafta risk grubu güncellenecek ve tedbirler bu yönde değişecek. Hafta sonu düşük ve orta riskli illerde tamamen kalktı. Yüksek ve çok yüksek riski olan illerde ise Pazar günü bir müddet daha devam edecek.

RİSKLİ İLLER HANGİLERİ?

MAVİ -Düşük Koronavirüs Riski: 100 binde 10'un altında vaka görülen iller

SARI-Orta Koronavirüs Riski: 100 binde 11-35 arası vaka görülen iller

TURUNCU- Yüksek Koronavirüs Riski : 100 binde 36-100 arası vaka görülen iller

KIRMIZI- Çok Yüksek Koranavirüs Riski: 100 binde 100'ün üstünde vaka görülen iller.

Bakanlığın, 15-21 Şubat tarihileri arasını kapsayan her 100 bin kişideki Kovid-19 vaka sayısı verilerine göre, Türkiye'de vaka sayısına göre 5 il düşük riskli, 25 il orta riskli, 39 il yüksek riskli, 12 il ise çok yüksek riskli kategorisine giriyor.

Orta risk grubunun içerisinde yer alan toplam nüfus 21 milyon 750 bin 193 kişi. Buna göre, normalleşme adımlarının atılması beklenen düşük risk ve orta risk grubunda 23 milyon 801 bin 128 nüfus bulunurken, 59 milyon 813 bin 234 vatandaş ise yüksek ve çok yüksek riskli illerde yaşıyor.

Riski iller hangileri( koronavirüs düşük-orta yüksek riskli iller) İllere göre renk kodları nedir(mavi-sarı-turuncu-kırmızı)

DÜŞÜK RİSKLİ 5 İL (100 binde 10'un altında olanlar mavi renk)

Batman 8.71- Nüfus: 620 bin 278

Hakkari 3.21- Nüfus: 280 bin 514

Iğdır 10.43 - Nüfus: 201 bin 314

Şırnak 3.91- Nüfus: 537 bin 762

Muş 8.51 -Nüfus: 411 bin 117

Toplam: 5 il (2 milyon 50 bin 985 nüfus)

ORTA RİSKLİ İLLER (100 binde 11-35 arası vaka olan iller sarı renk)

Afyon 31.62 - Nüfus: 736 bin 912

Ağrı 19.61 - Nüfus: 535 bin 435

Ankara 35.39 -Nüfus: 5 milyon 663 bin 322

Bartın 31.16 - Nüfus: 198 bin 979

Bayburt 21.98- Nüfus: 81 bin 910

Bingöl 18.45 - Nüfus: 281 bin 768

Bitlis 15.10 -Nüfus: 350 bin 994

Çankırı 26.50-Nüfus: 192 bin 428

Denizli 31.51 -Nüfus: 1 milyon 40 bin 915

Diyarbakır 18.00-Nüfus: 1 milyon 783 bin 431

Erzincan 34.13- Nüfus: 234 bin 431

Eskişehir 35.55-Nüfus: 888 bin 828

Gaziantep 35.08-Nüfus: 2 milyon 101 bin 157

Isparta 29.53- Nüfus: 440 bin 304

Kahramanmaraş 35.35-Nüfus: 1 milyon 168 bin 163

Karabük 16.83- Nüfus: 243 bin 614

Kars 18.60- Nüfus: 284 bin 923

Kastamonu 21.79-Nüfus: 376 bin 377

Kırşehir 30.86- Nüfus: 243 bin 042

Mardin 12.52- Nüfus: 854 bin 716

Siirt 20.54 -Nüfus: 331 bin 70

Şanlıurfa 20.42-Nüfus: 2 milyon 115 bin 256

Tunceli 29.96 -Nüfus: 83 bin 443

Uşak 17.32 -Nüfus: 369 bin 433

Van 13.92 -Nüfus: 1 milyon 149 bin 342

Toplam: 25 il Toplam nüfus: 21 milyon 750 bin 193 kişi.