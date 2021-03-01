Son dakika haberleri... Başkan Erdoğan koronavirüsle mücadele kapsamında alınan tedbirlerin 1 Mart'ta esnetileceğini açıklamıştı. Başkan Erdoğan'ın açıklamasının ardından gözler saat 15.00'da toplanan Kabine Toplantısı'ndan çıkacak karara çevrildi. Kademe kademe geçilecek olan normalleşmede Sağlık Bakanlığı'nın risk durumuna göre 4 kategoriye ayırdığı iller masaya yatırılacak. Peki normalleşme hangi illerden başlayacak? A Haber Muhabiri Banu El Sağlık Bakanlığı'nın raporuna göre canlı yayında aktardı. İşte yasaktan muaf tutulacak o iller...