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Kısıtlamanın kaldırılacağı iller belli oldu! Normalleşme bu illerden başlayacak | SON DAKİKA GÜNCEL

Kısıtlamanın kaldırılacağı iller belli oldu! Normalleşme bu illerden başlayacak | SON DAKİKA GÜNCEL
01.03.2021 17:43
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Son dakika haberleri... Başkan Erdoğan koronavirüsle mücadele kapsamında alınan tedbirlerin 1 Mart'ta esnetileceğini açıklamıştı. Başkan Erdoğan'ın açıklamasının ardından gözler saat 15.00'da toplanan Kabine Toplantısı'ndan çıkacak karara çevrildi. Kademe kademe geçilecek olan normalleşmede Sağlık Bakanlığı'nın risk durumuna göre 4 kategoriye ayırdığı iller masaya yatırılacak. Peki normalleşme hangi illerden başlayacak? A Haber Muhabiri Banu El Sağlık Bakanlığı'nın raporuna göre canlı yayında aktardı. İşte yasaktan muaf tutulacak o iller...


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