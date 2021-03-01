SON DAKİKA HABER! Okullar açıldı mı? Yüz yüze eğitim hangi illerde ne zaman başlayacak?

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplandı. 3,5 saat süren toplantının ardından ''Okullar açıldı mı? Yüz yüze eğitim hangi illerde ne zaman başlayacak?'' soruları yanıt buldu. İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarıyla velilerin ve öğrencilerin merakla beklediği soruların cevabı...

Milyonlarca öğrenci MEB'ten gelen son dakika açıklamalarını merak ediyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, okullar ne zaman açılacak sorusuna ilişkin daha önce yaptığı açıklamada 1 Mart tarihini işaret etmişti. Yüz yüze eğitim için geri sayım başlarken, vakaların bazı illerde artış göstermesi nedeniyle yüz yüze eğitim ile ilgili bugün bir yeni açıklama daha geldi. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan okullar ne zaman açılacak, 2 Mart Salı yarın okullar açılacak mı sorularına cevap geldi.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan daha önce yapılan açıklamada yüz yüze eğitim için tarih verilmiş ve 1 Mart işaret edilmişti. Pazartesi günü gerçekleştirilecek olan Kabine Toplantısı öncesi yeni bir gelişme daha yaşandı.

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN SON DAKİKİ YÜZ YÜZE EĞİTİM AÇIKLAMASI

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında 1 Mart sonrasında yeni bir sürece girileceği ve bu süreçte salgının seyrinin il bazlı takibinin yapılarak uygulanacak tedbirlerin de buna göre belirleneceği kamuoyunun malumudur.

Bu kapsamda Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunca belirlenen kriterlere göre yapılan değerlendirme çerçevesinde 4 ayrı risk grubu (düşük, orta, yüksek, çok yüksek) tespit edilerek bu risk gruplarına göre uygulanacak tedbir seviyelerinin Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde kararlaştırılabileceği değerlendirilmektedir.

SON DAKİKA: MİLLİ EĞİTİM BAKANI ZİYA SELÇUK'TAN 'LİSELERDE YÜZ YÜZE SINAV' AÇIKLAMASI

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, liselerde ne zaman yapılacağı merak konusu olan yüz yüze sınavlara ilişkin açıklamada bulundu.

Selçuk, "8 Mart'tan başlamak üzere illerin durumuna göre karar verilecek." ifadelerini kullandı.

Bakan Selçuk katıldığı televizyon programında eğitim gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı.

Okulların açılmasına ilişkin bir soru üzerine Bakan Selçuk, bazı illerde vaka sayılarındaki artışlara bağlı olarak, Sağlık Bakanlığının hangi illerin "düşük", "orta", "yüksek" ve "çok yüksek" kategoride olduğunu belirlediğini ve buna göre il hıfzıssıhha kurullarının karar aldığını söyledi.

Çeşitli illerde ani vaka artışlarının bulunduğuna dikkati çeken Selçuk, "1 Mart'ta okulları açalım sonra ortaya çıkacak rapora göre 2 Mart'ta tekrar kapatalım" gibi bir problem yaşanmaması için tedbir almak istediklerini belirtti.

Selçuk, "İller ve çok yüksek, orta, düşük kategoriler belli olduğunda, Milli Eğitim Bakanlığı zaten genel olarak bir takipte ama Sayın Valilerimiz de kendi illeri ile ilgili bu tedbirleri alacaklar." dedi.

"TÜM İLLER İÇİN 2 MART GEÇERLİ"



Tüm illerde 2 Mart'ta yüz yüze eğitimin başlayıp başlamayacağına ilişkin soruya Selçuk, "Tüm iller için 2 Mart geçerli. Bu zaten söylenmişti ancak Sağlık Bakanlığının son 7 gün için ortaya çıkaracağı vaka sayıları ve hangi ilde kaç vaka var 100 binde, bunların belirlenmesi ile diyelim ki 'çok yüksek', 'yüksek' riskli iller söz konusu, valiliklerce il hıfzıssıhha kurulu marifetiyle o ilde 2 Mart'ta da açmayabilirler. Çünkü yerinde karar bunu gerektiriyor. Yani 'bizim ilimizde artış çok hızlı, dolayısıyla biz valilik olarak böyle bir tedbiri öngördük' diye böyle tedbir alabilirler." yanıtını verdi.

KABİNE TOPLANTISI DETAYI

İçişleri Bakanlığımızın 26 Şubat tarihli Genelgesiyle 1 Mart günü Sayın Cumhurbaşkanımız başkanlığında toplanacak Kabine'de yeni kararlar alınıncaya kadar mevcut tedbirlerin uygulanmaya devam edilmesi gerektiği bildirilmişti.

Kabine Toplantısında eğitim ve öğretime yönelik düzenlemeler de 4 ayrı risk seviyesine göre belirlenecek olup bu nedenle 1 Mart 2021 Pazartesi günü mevcut uygulamaya (15 Şubat'tan bu yana uygulanan; birleştirilmiş sınıf uygulaması yapan tüm ilkokullarda, köy ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki resmi ve özel ilkokullar, ortaokullar ve imam hatip ortaokullarının bütün seviyelerinde ve tüm bağımsız resmi anaokulu ve özel eğitim anaokulları ile özel okul öncesi eğitim kurumlarında haftada 5 gün yüz yüze eğitim yapılması,

22 Ocak'tan beri uygulanan; 8. ve 12. sınıf öğrencileri ile mezunlar için isteğe bağlı açılan destekleme ve yetiştirme kurslarının yüz yüze sürdürülmesi) devam edilecek ve alınan kararlar çerçevesinde yeni uygulamaya 2 Mart 2021 Salı günü itibariyle başlanabilecektir.

RİSK GRUPLARI

1 Mart 2021 Pazartesi günü Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar çerçevesinde her ilimizde içerisinde bulunulduğu ilan edilen risk grubu seviyesine dair belirlenen kurallara göre Hıfzıssıhha Kurullarımızca gerekli adımlar atılacaktır.

ANKARA'DA OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK? VALİLİK'TEN SON DAKİKA YÜZ YÜZE EĞİTİM AÇIKLAMASI

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında 1 Mart sonrasında yeni bir sürece girileceği ve bu süreçte salgının seyrinin il bazlı takibinin yapılarak uygulanacak tedbirlerin de buna göre belirleneceği kamuoyunun malumudur.

Bu kapsamda Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulu'nca belirlenen kriterlere göre yapılan değerlendirme çerçevesinde 4 ayrı risk grubu ( düşük, orta, yüksek, çok yüksek) tespit edilerek bu risk gruplarına göre uygulanacak tedbir seviyelerinin Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde kararlaştırılacağı değerlendirilmektedir.

İçişleri Bakanlığı'mızın 26 Şubat tarihli genelgesiyle 1 Mart günü Sayın Cumhurbaşkanımız başkanlığında toplanacak kabinede yeni kararlar alınıncaya kadar mevcut tedbirlerin uygulamaya devam edilmesi gerektiği bildirilmişti.

Kabine Toplantısı'nda eğitim ve öğretime yönelik düzenlemeler de 4 ayrı risk seviyesine göre belirlenecek olup bu nedenle 1 Mart 2021 Pazartesi günü mevcut uygulamaya (15 Şubat'tan bu yana uygulanan birleştirilmiş sınıf uygulaması yapan tüm ilkokullarda, köy ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki resmi ve özel ilkokullar, ortaokullar ve imam hatip ortaokullarının bütün seviyelerinde ve tüm bağımsız resmi anaokulu ve özel eğitim anaokulları ile özel okul öncesi eğitim kurumlarında haftada 5 gün yüz yüze eğitim yapılması,

22 Ocak'tan beri uygulanan; 8 ve 12.sınıf öğrencileri ile mezunlar için isteğe bağlı açılan destekleme ve yetiştirme kurslarının yüz yüze sürdürülmesi) devam edilecek ve alınan kararlar çerçevesinde yeni uygulamaya 2 Mart 2021 Salı günü itibariyle başlanabilecektir.