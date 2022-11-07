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SON DAKİKA HABER: Ağrı Tutak'ta feci kaza! Başkan Erdoğan vefat sayısını açıkladı!

SON DAKİKA HABER: Ağrı Tutak'ta feci kaza! Başkan Erdoğan vefat sayısını açıkladı!
07.11.2022 15:32

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Son dakika haberi... Ağrı'nın Tutak ilçesinde yolcu otobüsü ve TIR çarpıştı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Yaralılar ambulansla Tutak Devlet Hastanesine götürüldü. Başkan Erdoğan kazada 7 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

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