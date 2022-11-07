Son dakika haberi... Ağrı'nın Tutak ilçesinde yolcu otobüsü ve TIR çarpıştı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Yaralılar ambulansla Tutak Devlet Hastanesine götürüldü. Başkan Erdoğan kazada 7 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.