Son dakika haberi... Ağrı'nın Tutak ilçesinde yolcu otobüsü ve TIR çarpıştı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Yaralılar ambulansla Tutak Devlet Hastanesine götürüldü. Başkan Erdoğan kazada 7 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
Son dakika haberi... Ağrı'nın Tutak ilçesinde yolcu otobüsü ve TIR çarpıştı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Yaralılar ambulansla Tutak Devlet Hastanesine götürüldü. Başkan Erdoğan kazada 7 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
Tankerle yolcu otobüsü çarpıştı! Kaza sonrası feryat figan sesleri kamerada
YOLCU OTOBÜSÜ ile TANKERLE ÇARPIŞTI! Ölü ve yaralılar var