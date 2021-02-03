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SON DAKİKA: Gezi yalanları devrede! Polisin darp ettiği iddia edilen vatandaşları vandalların yaraladığı ortaya çıktı

SON DAKİKA: Gezi yalanları devrede! Polisin darp ettiği iddia edilen vatandaşları vandalların yaraladığı ortaya çıktı
03.02.2021 10:13
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Son dakika haberi! Boğaziçi Üniversitesi eylemlerinde İstanbul Kadıköy'de polisin darp ettiği iddia edilen vatandaş, kendisinin aralarında kaldığı eylemciler tarafından yaralandığını söyledi.


Boğaziçi Üniversitesi eylemleri sırasında İstanbul Kadıköy'de 1 kişi başından yaralandı. Yaralanan vatandaşın polis tarafından darp edildiği iddia edildi.




EYLEMCİLER BİZİ DARP ETTİ
Hastanede yapılan tedavisinin ardından konuşan yaralı vatandaş, "Kadıköy'de gezerken eylemcilerin arasında kaldık. Eylemciler bizi darp etti. Kadıköy emniyetine bizi kurtardığı için teşekkür ediyoruz. Hepsinden Allah razı olsun" dedi.

Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eylemlere destek için bu akşam Kadıköy'de toplanan göstericilerin arasından kalan polisler zor anlar yaşadı.

Eylem için gelen göstericiler gördükleri polis ekip otosuna tekmeler savurup, taş attı.

Polisler, göstericilerin ekip otosunun önüne devirdikleri çöp konteynerini de araçlarının önünde sürükleyerek uzaklaştı. O anlar kameraya yansıdı.


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