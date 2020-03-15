Avrupa'dan gelenler koronavirüs kuralına uymuyor! Gece kulüpleri tehlike saçıyor 15.03.2020 13:43

Çin'de ortaya çıkan ardından dünyanın birçok ülkesine yayılan son olarak ise Avrupa'yı ciddi şekilde sarsan koronavirüs salgını Türkiye'ye de sıçradı. Özellikle İtalya, Almanya, İspanya ve Fransa gibi ülkelerden dönen birçok ünlü Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı "14 gün" çağrısına uymayarak soluğu gece kulüplerinde aldı. Bakanlığının 'toplu ortamlardan kaçınılmalı' çağrısına rağmen başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere birçok şehirlerde gece kulüplerinin açık durumda olması toplum sağlığını tehlikeye atarken, DSÖ tarafından açıkça "Salgının merkezi artık Avrupa'dır" söylemlerine rağmen sosyal medyada kontrollü şekilde umreden dönen vatandaşlar üzerinden algı yaratılmaya çalışıldı.

Dünyayı saran koronavirüs salgınında özellikle Avrupa ülkelerinde bilanço gün geçtikçe ağırlaşıyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün "salgının merkezi artık Avrupa'dır" açıklamasının ardından birçok ülke Avrupa'ya yönelik tedbirlerini arttırdı.

Bilindiği üzere Türkiye, koronavirüsün her geçen gün yayıldığı Almanya, Fransa, İspanya, Norveç, Danimarka, Belçika, Avusturya, İsveç, Bulgaristan ve Hollanda'ya uçuşlar 17 Nisan'a kadar durdurdu.

Sağlık Bakanlığı, Avrupa ülkelerinin koronavirüs konusundaki tedbirleri çok geç aldığını vurgulayarak, "Yurt dışına giden kişilerin dönüşlerinde 14 gün kendilerini evde izole etmelerini, zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamalarını, riskli vatandaşlarımızın 60-65 yaş üstündekilerin, altta riskli bir hastalık durumu olmasa bile mümkün mertebe dışarı çıkmamalarını, kalabalık ortamlara girmemelerini istiyoruz. Çünkü, yaşlılar için daha risk oluşturduğunu biliyoruz" açıklamasını yapmıştı.

Sağlık Bakanlığı'nın uyarılarına rağmen Avrupa'dan gelen bazı ünlülerin 'karantina' uyarısını dikkat almadığı görüldü. Gece kulüplerinde fotoğraflar paylaşan ünlüler, toplum sağlığını da tehlikeye attı.

GECE KULÜPLERİ TEHDİT SAÇIYOR

Toplu etkinliklerin yapılmaması konusunda uyarılara rağmen özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir gibi şehirlerde gece kulüplerinin açık durumda olması ise tepki çekiyor.

SALGIN KOLAYCA YAYILABİLİR

Çok sayıda insanın bir araya geldiği söz konusu gece kulüplerinin hijyenik olmadığı ve virüsün kolayca yayılabilmesine imkan tanıdığı biliniyor.

BİRÇOK ÜLKEDE GECE KULÜPLERİ KAPATILDI

Dünyanın birçok ülkesinde AVM'ler dahil olmak üzere kafeler, sinemalar ve gece kulüpleri koronavirüs önlemleri çerçevesinde kapatılıyor. Benzer bir uygulamanın Türkiye'de de alınabileceği ifade ediliyor.

ÜNLÜLER UYARILARI HİÇE SAYDI

Avrupa'dan yurda dönen bazı sosyetikler tüm uyarılara rağmen 14 gün kuralını hiçe saydı. İsrail'den döndükten sonra İstanbul gecelerine akan İtalyan DJ Guido Senia ile sevgilisi Şeyma Subaşı'nın yanı sıra, Kenan Doğulu, Linet ve Zara gibi isimler geçtiğimiz günlerde yurt dışından geldi. Ancak bu isimler evde durmak yerine sokaklara çıkarak herkesi riske attı.

UMRE ÜZERİNDEN ALGI

Salgının merkezinin Suudi Arabistan yerine Avrupa olmasına rağmen bazı kişiler umreden dönen kişileri hedef aldı. Avrupa'dan dönen sosyetiklerin gece kulüplerinde fink atmasına ses çıkarmayanlar, kontrollü bir şekilde ülkeye getirilen umre ziyaretçileri için "karantinaya alınsınlar" diye kampanya başlattı.